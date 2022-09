Domenica In, la confessione di Loretta Goggi: "Perché ho lasciato la Rai"

11 settembre 2022 a

"Ho accettato un paio di cose che non avrei dovuto accettare, quelle che ho rifiutato non erano adatte a me. La Rai mi chiese di cambiare volto, volevano novità e risultati. Quello è stato il mio addio alla Rai": Loretta Goggi parla per la prima volta del suo addio alla Rai nell'intervista concessa a Mara Venier a Domenica In. La cantante, infatti, è stata lontana dalla tv di Stato per diversi anni. E adesso ha spiegato il perché.

La cantante, poi, ha parlato anche dello storico matrimonio con Gianni Brezza, scomparso nel 2011 ma mai dimenticato. L'artista ha ricordato come è nata la proposta di matrimonio: “C’era Roma-Juventus in diretta tv. Io non guardavo la partita, mi ero messa al pc in ufficio. Lui fa: ‘Goggi, ma perché non ci sposiamo?’. Io gli ho risposto: ‘Scusa, ma adesso chi ci piglia?’. E lui: ‘Ma io dicevo tra noi’.

Quello con Brezza è un amore sempre vivo nel cuore di Loretta: “Sarà sempre con me”. Poi spazio anche a un ricordo speciale nel corso dell’intervista della Goggi. La giudice di Tale e Quale Show ha ricordato il collega e amico Lucio Battisti parlando dalla Venier: “Era taciturno, non si buttava in mezzo alla gente, ma noi avevamo un bel rapporto, si creava un’atmosfera molto rilassata”.