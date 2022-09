Domenica In, Loretta Goggi: "Ho accettato cose che...", fucilata alla Rai

Francesco Fredella 12 settembre 2022 a

Dopo molti anni in Rai, a Tale quale show, Loretta Goggi è pronta a tornare in tv. È molto attesa, visto che da sempre è al centro del programma di Carlo Conti (molto seguito dal pubblico). Ma la Goggi arriva a Domenica In e racconta: “Vi spiego perché ho lasciato la Rai”. Mara Venier, così, apre in bellezza la nuova stagione televisiva. Sempre grandi ospiti a Domenica In, nella prima puntata c'è Loretta Goggi. "Ho accettato un paio di cose che non avrei dovuto accettare, quelle che ho rifiutato non erano adatte a me. La Rai mi chiese di cambiare volto, volevano novità e risultati. Quello è stato il mio addio alla Rai", racconta nel salotto di zia Mara.

Poi Loretta Goggi ricorda il suo matrimonio: “Sarà sempre con me”: E così parla di suo marito Gianni Brezza, che è morto nel 2011. Nel corso dell'intervista racconta un aneddoto molto particolare della sua proposta di matrimonio. “C’era Roma-Juventus in diretta tv. Io non guardavo la partita, mi ero messa al pc in ufficio. Poi fa: ‘Goggi, ma perché non ci sposiamo?’. Io gli ho risposto: ‘Scusa, ma adesso chi ci piglia?’. E lui: ‘Ma io dicevo tra noi’. Un amore sempre vivo nel cuore di Loretta: “Sarà sempre con me”, svela ancora.

Brezza, dice la Goggi, "era un tipo taciturno, non si buttava in mezzo alla gente, ma noi avevamo un bel rapporto, si creava un’atmosfera molto rilassata”. Parole bellissime, piene d'amore. Che fanno commuovere tutti.