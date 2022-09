Domenica In, Mara Venier sotto choc: "Cose ignobili"

11 settembre 2022 a

a

a

Tra gli argomenti di cui si è discusso nella prima puntata di stagione di Domenica In c'è stato anche il terribile omicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall’ex fidanzato. In studio con Mara Venier la sorella della vittima, Stefania. Durante la conversazione, si è toccato anche il punto social, visto che c’è stato pure chi ha avuto il coraggio di attaccare o insultare la Matteuzzi solo per la sua età o l’aspetto estetico.

"Stiamo lavorando". Chi zittisce Mara Venier: cala il gelo in studio | Guarda

"Quegli esseri, quei leoni da tastiera, che infieriscono… Alcuni sono andati sul profilo di Alessandra e hanno voluto dire la loro. Sono state dette e scritte cose ignobili quando già non c’era più e non si poteva difendere”, ha detto la sorella di Alessandra. Stefania ha raccontato che per lei non è stato affatto facile, anche perché si trovava proprio al telefono con Alessandra quando quest’ultima è stata aggredita sotto casa dall'ex.

"Quando ci siamo sposati abbiamo fatto un patto...". Mara Venier, la confessione del marito

Stefania ha raccontato pure che poco prima dell'omicidio, Alessandra si trovava a casa sua. Lei le aveva detto di rimanere lì e non tornare a casa. Ma Alessandra era sicura che l'ex fidanzato fosse in Sicilia. Per questo motivo la sorella ha detto di sentirsi un po’ in colpa. Commossa, Mara Venier le ha detto: "Non ti devi assolutamente sentire in colpa”. La conduttrice, poi, ha spiegato che sono le donne stesse a dover andare via al primo segnale che non va: "Ognuna di noi ha il diritto di vivere in libertà”.