Luciana Littizzetto, "chiedetevi perché": pizzino ai vertici Rai, rovinoso autogol

12 settembre 2022 a

a

a

Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, tornerà in onda domenica 9 ottobre. Dunque dopo le elezioni. A parlarne è stata il "braccio destro" del conduttore, Luciana Littizzetto. Intervistata da Luca Bizzarri al Festival della Comunicazione di Camogli, la comica torinese ha detto di essere grata per la partenza "ritardata" della trasmissione. Perché questo le permette di non mischiarsi con le dinamiche della campagna elettorale.

"Nuovo caso Littizzetto, censura Rai". Denuncia Lega contro Emanuela Falcetti: in diretta, questa roba sul referendum

La Littizzetto, poi, ha lanciato anche una frecciatina: "Benedico il Signore di non essere in onda, noi riprendiamo il 9 ottobre, chiedetevi perché”. Anche se la comica resta sul vago, sembra comunque chiaro il riferimento al clima politico attuale. In passato, infatti, Che Tempo Che Fa è già stato al centro di polemiche per motivi politici. Sarà stato forse questo il motivo alla base della scelta della data di inizio?

Luciana Littizzetto "ha provato a indirizzare il voto": cala la mannaia, gioco sporco in Rai

In realtà i dubbi vengono meno se si pensa agli anni passati: la trasmissione è sempre partita tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. L'anno scorso si era trattato del 3 ottobre, mentre nel 2005 - come ricorda FanPage - la partenza era coincisa proprio con il 9 ottobre. Alla luce di questo, la data di inizio del programma potrebbe non essere stata decisa sulla base delle elezioni.