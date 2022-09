Toffanin, terremoto a Mediaset: a chi "ruba" il posto per i funerali della Regina

Francesco Fredella 14 settembre 2022 a

I funerali della Regina Elisabetta sono alle porte, lunedì si fermerà il mondo per commemorare Elisabetta II, che è scomparsa a 96 anni improvvisamente. Silvia Toffanin, stando dai rumors trapelati da Cologno Monzese, potrebbe fare le scarpe ad una nota giornalista del Tg5. Il motivo? Potrebbe essere lei a condurre i funerali della regina.

Canale 5, sempre dalle informazioni sui palinsesti, è pronta a raccontare questo evento molto mediatico. Potrebbe esserci Cesara Buonamici alla conduzione di questo atteso speciale. Lo dice per primo di tutti TvBlog, secondo cui potrebbe esserci la Toffanin. Per la giornalista, storica fondatrice del Tg5, si tratta di un evento molto importante per tutta la Testata e non solo.

Il funerale di Elisabetta II prevede milioni di persone pronte a partecipare al sacro rito. Sembra di ritornare con la mente a quel 1997 quando ci furono i funerali di Diana, scomparsa improvvisamente dopo un incidente stradale. Anche in quel caso migliaia di persone decisero di omaggiare la principessa dal volto triste, amatissima in tutto il mondo. Anche Elisabetta nel suo ultimo viaggio terreno riceverà l'abbraccio di tutti dopo 70 anni di regno, il più lungo di sempre. Infatti, dopo Luigi XIV è stata la sovrana più longeva. Ed oggi ha lasciato un grande vuoto.