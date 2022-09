Alessia Solidani, l'amica di Ilary risponde a Totti: "Prima o poi la verità uscirà fuori"

11 settembre 2022 a

"Non ho nulla da nascondere. Dico solo che la verità prima o poi uscirà fuori”: Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary Blasi, risponde così alle parole di Francesco Totti. Che, in un'intervista al Corriere della Sera, l'aveva accusata di aver fatto da tramite tra l’ex letterina e l’uomo misterioso per cui Ilary avrebbe perso la testa. "Io non ho fatto nulla”, ha detto lei al Messaggero.

"Non provo nessun imbarazzo. Li conosco entrambi da 20 anni e provo grande affetto - ha proseguito la Solidani -. Dico solo che mi dispiace e basta. Sono momenti difficili per tutti e due". Quando il giornalista le ha chiesto se avesse sentito Ilary dopo la diffusione dell'intervista di Totti, lei ha risposto: "Preferisco non dire altro proprio per l’affetto che mi lega ad entrambi".

Infine ha ribadito: "Prima o poi la verità uscirà fuori". E' forse un'anticipazione di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni? Non si sa se Ilary sceglierà di dire la sua in un'intervista proprio come ha fatto il suo ex marito. Qualcuno ipotizza che la conduttrice sceglierà lo studio della sua amica Silvia Toffanin, Verissimo, per raccontare la sua versione dei fatti. Per ora, comunque, non resta che attendere.