Stasera Italia, Tommaso Cerno: "Cosa accadrà a ottobre"

A Stasera Italia, Tommaso Cerno spiega qual è la situazione che riguarda il nostro Paese. Il caro energia, le bollette alle stelle ma anche l'inflazione galoppante stanno piegando le tasche degli italiani. A stento in tanti riescono ad arrivare alla fine del mese e così il governo e tutti i partiti sono alla ricerca di una soluzione rapida per rimediare a questa emergenza che sta letteralmente svuotando il portafoglio di milioni di italiani.

E così Cerno critica la Von der Leyen che in questo momento con la Commissione Ue non ha offerto soluzioni davvero efficaci: "Quello che la Von der Leyen propone è una soluzione sul lungo periodo, non è una soluzione che può evitare il disastro delle prossime settimane".

Poi sempre lo stesso Cerno ha aggiunto: "Io ho passato l'estate nel Nord-Est, un luogo che veniva definito la locomotiva d'Italia. Ecco lì ci sono tanti imprenditori e attività che non sanno se a ottobre saranno ancora aperti. Quello che sta succedendo li sta devastando e di fatto il ritardo nelle soluzioni non è certo efficace. Quello che viene applicato in alcune zone dell'Europa per l'Italia è favola. Qui il problema è serio e coinvolge tutto il Paese".