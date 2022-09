L'aria che tira, rissa La Russa-Emiliano: "Se vinciamo te ne vai?"

15 settembre 2022 a

Ignazio La Russa e Michele Emiliano hanno trasformato il salotto de L’aria che tira - la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino - in una sorta di ring. Scatenato soprattutto il senatore di Fratelli d’Italia, che ha contestato al governatore pugliese le dichiarazioni forti rilasciate durante un comizio, in cui ha parlato di “eredi del Duce” che dovranno “sputare sangue” per avere la meglio nella sua Regione.

"Sputare sangue? Ho chiamato la Meloni e...": figuraccia-Emiliano in tv | Video

“Siamo tutti eredi del Duce, se intendi eredi di quell’Italia - ha dichiarato La Russa - Giorgia Meloni è figlia del Duce? Ma se tu sei più vecchio e quindi anagraficamente più vicino a Mussolini. Ma andiamo all’attualità: se sei così sicuro che sputeremo sangue, se per caso il centrodestra dovesse vincere in Puglia, facciamo che te ne vai, che dici?”. Emiliano ha mantenuto la calma ma ha risposto alla provocazione di La Russa: “Sei veramente fantastico, dovresti parlarne con i pugliesi”.

Riguardo a quella frase sullo “sputare il sangue”, Emiliano ha poi fatto retromarcia: “La mia prima preoccupazione è stata di chiamare subito Giorgia Meloni per rassicurarla sulle mie intenzioni. Tra noi c’è un rapporto di amicizia e di sincera lealtà che non può essere compromesso da una frase, che non aveva nessun significato violento, durante un comizio. Chiunque dovesse immaginare di rapportarsi con Giorgia Meloni in termini di minaccia o di violenza avrà a che fare con me e certamene la Puglia si ergerebbe a difesa della Meloni”.