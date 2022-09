Domenica In, Loretta Goggi: "Avete visto gli occhi?", un dubbio inquietante

19 settembre 2022 a

Loretta Goggi a Domenica In ha stupito e non poco la stessa Mara Venier e tutto il pubblico da casa. Nel corso dell'intervista nel contenitore domenicale di Rai Uno, la Goggi ha scelto di apparire con una camicia fucsia un po' troppo sgargiante con un trucco alquanto discutibile. In tanti si sono chiesti da casa cosa sia successo? Come mai la Goggi non si è accorta di quel trucco così sbagliato da rendere il suo sguardo alquanto strano. Qualcuno ha ipotizzato si fosse sottoposta a una bleferopalstica, ma la diretta interessata avrebbe smentito prontamente.

Ma le immagini della Goggi dalla Venier hanno stupito e non poco al punto che sui social si è scatenata una vera e propria corsa al commento su un possibile intervento agli occhi: "Per carità, se solo si suppone la cosa, questa piange per un mese e minaccia di ritirarsi”, scrive un utente come si legge su LiberoBlog.

“Mario, non incominciare che poi la Loretta ci va di nuovo in depressione e ci scrive un pippone” alludendo alla sensibilità della Goggi per i commenti social e sulla sua maniacale attenzione al look. Molto probabilmente avrà avuto un pomeriggio sfortunato al trucco, nulla di più.