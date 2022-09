Enrico Mentana, la Gabanelli lo gela: "Io alla Maratona tv? Se proprio devo..."

21 settembre 2022 a

a

a

Siparietto tra Enrico Mentana e Milena Gabanelli al termine del Tg La7. Il direttore dopo aver introdotto la consueta rubrica della Gabanelli ha ricordato ai telespettatori la maratona elettorale che condurrà per il voto di domenica, 25 settembre. Ma Mentana ha voluto fare un invito particolare in occasione di un appuntamento così importante. E rivolgendosi alla Gabanelli ha affermato: "Perdonami Milena, ti posso invitare alla maratona elettorale? Tu non sei mai venuta...".

"Ha fatto una cosa immonda": l'accusa di Mentana in tv, cala il gelo in studio

Un piccolo momento di silenzio e arriva la risposta della Gabanelli: "Se proprio devo...". A questo punto Mentana ribatte: "Vabbè non siamo in Russia, io ti ho invitata".

"Se vince lei...". Mentana fa godere la Meloni: lo schiaffo alla sinistra

Insomma un vero e proprio siparietto alla "Sandra e Raimondo" che ha divertito i telespettatori. Forse un po' meno Mentana che sente molto da vicino la tensione elttorale per le sue maratone tv e forse avrebbe preferito un "sì" convinto dalla Gabanelli. Ora bisogna attendere il 25 settembre per capire se la Gabanelli sceglierà di partecipare alla lunga maratona del direttore di Tg La7.