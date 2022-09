Stefano D'Orazio, i Pooh dalla Daniele: "Faccio fatica", le lacrime della vedova Tiziana

22 settembre 2022 a

I Pooh da Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1. Un grande momento di commozione. In studio arriva Riccardo Fogli, Roby Facchietti e Red Canzian insieme a Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D'Orazio. "Stefano aveva una potenza quando suonava la batteria. Aveva una bellezza nei movimenti e nella gestualità che era un qualcosa di impressionante. Quando lo vedevo sul palco per me era un mito. Mi piaceva guardarlo e questo l’ho riscontrato in tante persone che me l’hanno detto", dice Tiziana. Che fa fatica a trattenere la commozione. Stefano, lo storico batterista dei Pooh, è morto di Covid un anno e mezzo fa. All'improvviso. Da solo. Ed ha lasciato un grande vuoto.

"Faccio ancora molta fatica a guardare le immagini di quello che è stato un disastro vero per me e Stefano D’Orazio. Erano anche momenti terribili, si viveva da soli e io ho vissuto, nonostante la vicinanza dei miei amici Pooh, quel frangente in solitudine. Avevo bisogno di abbracci, di forza, di qualcuno che mi stringesse. Non ho potuto avere nemmeno questo in quel periodo: per via della pandemia, nessuno poteva stare vicino a me. Ho vissuto un doppio dolore. Sto cercando in tutti i modi di non ricordare e di trovare la forza di far rivivere quello che Stefano è stato", racconta.

E interviene in onda anche Riccardo Fogli: “Noi abbiamo fatto l’ultima reunion e io e Stefano eravamo gli ex Pooh, scherzavamo con molto affetto su questo. Non faccio in tempo a dire Stefano ai concerti che viene fuori dal pubblico un applauso difficile da contenere". Infine, Roby Facchinetti, commosso, aggiunge: "Stefano D’Orazio era un fratello, un amico, con cui abbiamo condiviso insieme una vita, ogni cosa. Ha fatto veramente tanto per la nostra storia, era entrato nei Pooh il 6 settembre 1971, e vogliamo ricordarlo con il sorriso, perché lui amava ridere, era ironico e affrontava così la vita. È dura andare avanti senza di lui".