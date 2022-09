Pomeriggio 5, chi dà buca a Barbara D'Urso: gelo in diretta

22 settembre 2022 a

a

a

Un imprevisto, forse una incomprensione: sta di fatto che Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, su Canale 5, è costretta a incassare un mezzo due di picche in diretta. Carmelita dedica da qualche tempo spazio ai politici in vista delle elezioni del 25 settembre. Giovedì pomeriggio toccava a Emma Bonino, storica esponente radicale leader di +Europa. Ma l'intervista, di fatto, non è mai andata in onda o perlomeno non come le due dirette interessate si aspettavano. Dopo aver avuto come ospite Giuseppe Conte, la D'Urso si collega con il suo inviato che avrebbe dovuto raccogliere le risposte della Bonino. Ma della combattiva Emma non c'è traccia.

"Che vita di mer***, ossessionato da me": chi viene demolito dalla D'Urso





"Le avevamo comunicato in diretta che l’avrei intervistata alle 18.15, ma vedo che sta ancora parlando…Non posso rivolgermi a lei…", commenta la D'Urso tra lo stranito e lo spazientito. Quindi la conduttrice Mediaset si rivolge alla regia per recapitare alla politica il suo messaggio: "Dite alla senatrice che dovrebbe essere in diretta con noi… Purtroppo se no il suo spazio si affievolisce sempre di più…”. Come dire: o si libera e parla con Pomeriggio 5 adesso, oppure tutti a casa.

"Lei era al telefono e questo disgraziato...": il tremendo sfogo di Barbara D'Urso

"Evidentemente c’è qualcosa che non funziona tra noi e lei…", allarga le braccia la D'Urso, ormai scoraggiata di fronte alle immagini della Bonino impegnata ad arringare una folla di elettori: "Avrei voluto tanto parlare con lei di molte cose…Ascoltiamo il comizio, anche se non era in programma…". Alla fine la Bonino si libera e si collega con le telecamere di Pomeriggio 5, ma è tardi: "Credo ci sia stato un piccolo problema, anche se questo termine non mi piace… Forse qualcuno non l’ha avvisata che abbiamo un tempo ben preciso perché la trasmissione finisce. Purtroppo adesso sono rimasti solo pochi minuti". La Bonino però non mostra l'altra guancia e ribatte: "Il dono dell’ubiquità non ce l’ho". "Noi però non abbiamo il dono di fare una trasmissione che vada avanti fino alle 22…Abbiamo tanta pubblicità…", è la replica piccata della D'Urso.