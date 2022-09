L'Aria che tira, gelo tra Telese e Piroso: "Quando non ero nessuno..."

23 settembre 2022 a

a

a

"Non ho nulla da dire a Luca Telese". Aria di tensione e gelo nel salotto di Myrta Merlino a La7. Antonello Piroso, ospite a L'Aria che tira pronuncia una frase che taglia come una lama tutto lo studio.

"Con i ritardi dei Dpcm...". La Merlino gela Conte: umiliato in diretta | Video

Ma di fatto subito dopo questa frase dell'ex conduttore di La7, arriva la risposta proprio di Telese che prova a far la pace in diretta: "Non posso litigare con Antonello (Piroso), se non altro perché gli devo la gratitudine, senza conoscermi, di avermi fatto lavorare a La7 quando ero nessuno".

Piroso-Telese, qui il video dello scambio a L'aria che tira

"A chi servirà il reddito di cittadinanza": Conte, battuta raggelante in tv | Video



E proprio mentre Telese pronuncia queste parole, Piroso strabuzza gli occhi. Un gesto che ha lasciato tanti dubbi sul rapporto tra i due giornalisti. Ma di certo la risposta di Telese lascia intendere che il rapporto tra i due non sia poi così belligerante: il conduttore di InOnda infatti ha mostrato con una frase chiara la gratitudine che lo lega a Piroso. Ma di certo questo scambio di battute e di espressioni ha gelato lo studio e la stessa Merlino.