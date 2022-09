Mediaset, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi in Germania: cambia la storia

Sandro Iacometti 23 settembre 2022 a

Difficile capire se la decisione fosse già stata presa o se sia nata dopo le frizioni con la controllata ProsiebenSat, che continua a considerare Mediaset, malgrado il forte peso del suo 25% in quella che è sostanzialmente una public company, un socio come gli altri. Fatto sta che il Biscione ha scelto di piazzarsi in Germania in pianta stabile. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha comunicato ieri l'apertura di una sede operativa a Monaco di Baviera, che sarà guidata da Katharina Behrends, nominata general manager per tutta l'area europea di lingua tedesca (Germania. Austria e Svizzera).

La mossa rappresenta sicuramente un modo per tirare un po' le redini a Prosieben, che all'assemblea dello scorso maggio si è rifiutata di accogliere i suggerimenti di MediaforEurope sulla governance, portando il Biscione a votare contro l'approvazione degli atti del consiglio di sorveglianaz.

Il gruppo di Cologno Monzese in quell'occasione si disse «non soddisfatto» della gestione del governo societario da parte del supervisory board, che «ha avviato un processo di successione non rispettoso degli standard internazionali di trasparenza minimi». Tensioni acuite dalle parole del ceo Rainer Beaujean, che qualche giorno prima dell'assemblea aveva dichiarato in 1A un'intervista di non avere bisogno di partner industriali: «Non vedo sinergie, noi creiamo valore da soli». Non ha ovviamente voluto gettare benzina sul fuoco il cfo di Mediaset, Marco Giordani, che illustrando la novità si è concentrato sul progetto, spiegando che la Behrends avrà «un ruolo fondamentale nella creazione di un gruppo di media paneuropeo».

Il nostro obiettivo, ha proseguito, «è affermare e espandere ulteriormente Mfe come uno dei principali media player europei, un polo internazionale che garantisce in tutte le aree in cui opera importanti investimenti nei contenuti locali, inclusione e diversità culturale, oltre a una assoluta indipendenza editoriale come dimostra da oltre 30 anni il caso di Mediaset España». Behrends negli ultimi 15 anni ha ricoperto posizioni di leadership presso NBC Universal Networks. In qualità di Managing Director, ha costruito e guidato con successo l'attività nella regione DACH, Europa orientale e Benelux dove è stata responsabile delle produzioni televisive, dell'offerta pay TV e dello streaming. «È un'esperta di nuovi modelli di business digitali e ha svolto un ruolo fondamentale nel successo della Pay TV nella regione di lingua tedesca e in altre parti d'Europa», si legge in una nota di Mfe. «Il mio impegno sarà totale per rafforzare la presenza Mfe nella regione di lingua tedesca attraverso un dialogo costruttivo con i partner e tutte le parti interessate. Insieme creeremo la risposta europea alla concorrenza internazionale nel settore media», ha commentato Behrends.