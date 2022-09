Domenica In, Venier dichiara guerra alla Toffanin: chi porta in studio

Francesco Fredella 23 settembre 2022 a

Da una parte Verissimo su Canale 5 e dall'altra Domenica in su Rai 1 con Mara Venier. Appuntamenti molto attesi nel weekend televisivo. La sfida delle sfide: Silvia Toffanin contro Mara Venier. Una sfida a colpi di share e di ospiti. Dalla Toffanin sono attesi Pio e Amedeo, amici da una vita, alla conduzione della nuova edizione di Emigratis che torna in prima serata su Canale 5. Poi ci sarà anche Marcel Jacobs, campione olimpico dei 100 metri di Tokyo, fresco di nozze con Nicole Daza. Il pubblico attende con ansia il suo ritorno in televisione. E poi arriva anche Rosalinda Cannavò e infine Irene Grandi, cantante da sempre amata dal pubblico.

Ma la vera bomba arriva subito dopo la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi perché Silvia Toffanin porterà su Canale 5 l’intervista in esclusiva per l’Italia di Sylvester Stallone - che di recente è stato a Roma. Rocky arriva in tv, su Canale 5: un vero e proprio colpaccio. Poi toccherà a Federica Pellegrini e Matteo Giunta raccontarsi in tv dopo le nozze. Una puntata bomba che vedrà anche l'arrivo di Al Bano e Iva Zanicchi, oltre a Silvia e Giulia Provvedi. Cosa accadrà, invece, da Mara Venier? Secondo TvBlog arriveranno i concorrenti di Ballando con le stelle, il programma show del sabato sera condotto da Milly Carlucci ed in onda da sabato prossimo.