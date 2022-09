Verissimo, l'ospite sconvolge Toffanin: "Se ti piacciono le vecchie..."

25 settembre 2022 a

Al Bano Carrisi si è presentato negli studi di Verissimo, per la puntata di domenica 25 settembre, in compagnia. Con lui Iva Zanicchi. Una presenza apparsa sospetta per i telespettatori di Canale 5, visto che i due cantanti non sono impegnati in progetti comuni. A ironizzare infatti ci ha pensato Silvia Toffanin: "Sei qui con la tua nuova fidanzata", ha detto la conduttrice mentre la Zanicchi confermava: "Siamo fidanzati".

I due, da sempre molto amici, sono subito scoppiati in una fragorosa risata precisando che si tratta di uno scherzo. "L’hanno detto tutti i giornali", ha aggiunto ironica la stessa Toffanin. A raccontare il loro primo incontro è stato il cantante. Al Bano e la Zanicchi si sono conosciuti che erano giovanissimi e da lì la loro amicizia è solo che migliorata.

"La sincerità è la prima dama nel nostro rapporto", ha detto lui mentre ancora una volta la Zanicchi si prestava a battute: "Se ti piacciono le vecchie, guarda che io ti faccio morire". Visibilmente in imbarazzo per la frase un poco spinta, la conduttrice ha chiesto al suo ospite di venirle in soccorso: "Al Bano aiutami, calmala". Ma si sa, quando in studio c'è la Zanicchi i colpi di scena sono dietro l'angolo.