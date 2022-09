Otto e Mezzo, crisi di nervi della Gruber: "Che cos'è il partito della Meloni"

26 settembre 2022 a

Lilli Gruber è partita subito “agguerrita” nei confronti di Giorgia Meloni. In apertura di Otto e Mezzo, la conduttrice ha subito fissa la “linea” della sua trasmissione su La7: “Dove porterà il Paese il partito che finora abbiamo conosciuto come post-fascista?”. Un interrogativo che ha ripetuto pochi minuti dopo, al rientro dalla pubblicità.

Rivolgendosi a Marco Travaglio, la Gruber ha ribadito che Fratelli d’Italia è “il primo partito post-fascista che dovrà governare l’Italia. Il centrodestra avrà un’ampia maggioranza, dove porterà il Paese questa destra di Meloni?”. La risposta del direttore del Fatto Quotidiano non si è fatta attendere: “Ricordo che nel 1994 il problema di quella destra era l’affarismo, le leggi ad personam, il malgoverno, non l’ideologia. Credo che scopriremo la stessa cosa adesso: non faccio la lista degli ex ministri e dei sottosegretari che ci hanno governato portandoci al fallimento, dico solo che hanno ricette fallimentari perché sono già fallite tre volte”.

“Il loro programma - ha attaccato ancora Travaglio - è sempre lo stesso. Cambia la faccia ma dietro c’è lo stesso gruppo di potere. La Meloni è troppo agganciata alle centrali di potere, nazionali e anche internazionali: ha mandato i suoi emissari in America ad arrendersi alla linea atlantista e bellicista, del tutto simile a Draghi e Letta”.