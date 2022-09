Striscia la Notizia infierisce su Enrico Letta: cosa gli "consegnano" a casa

27 settembre 2022 a

Attesissima la prima puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 tornerà in onda martedì 27 settembre. Alla guida una novità: Luca Argentero. Sarà l'attore ad affiancare Giancarlo Siani dietro il bancone, dove per la prima volta faranno il loro debutto Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, le nuove Veline. Oltre ai siparietti divertenti, Striscia si occuperà di attualità e politica. Proprio quest'ultimo sarà il tema in apertura di serata. È già stato annunciato un Tapiro d'Oro in formato xxxxxl destinato a Enrico Letta. Il motivo? La pesante sconfitta del Partito democratico alle elezioni del 25 settembre.

Il tg satirico festeggia il traguardo delle 35 edizioni. Il segreto del successo lo spiega direttamente Antonio Ricci: "C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta! - commenta l'autore -. Noi non ci stiamo! Citando Vasco Rossi: c’è chi dice no! Ci prendiamo ancora quest’impegno con passione, ma sempre senza il ditino alzato e con tanta, tanta ironia".

A fargli eco Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Con Striscia la Notizia, Antonio Ricci ha segnato indelebilmente la storia della tv italiana. In questi anni, campagne condotte senza alcun tabù, inviati all’opera per smascherare abusi e soprusi, parodie esilaranti e inchieste senza sconti per nessuno, hanno costantemente raccolto l’interesse del pubblico e dei media".