Di Martedì, Alessandro Sallusti inchioda Speranza: "Con 5S e con Draghi, credibile?"

28 settembre 2022 a

a

a

Il direttore di Libero, Alessandro Sallusti inchioda il ministro della Salute, Roberto Speranza. Teatro dello scontro il talk show su La7 condotto da Giovanni Floris, Di Martedì. Sallusti, analizzando il risultato del voto, sgancia un siluro su Speranza mettendolo in difficoltà e pungendolo sulle sue scelte politiche: "Lei, signor ministro, che credibilità pensa di avere in futuro dato che è stato sia con Draghi che con i 5 Stelle?".

Speranza rimane per un attimo interdetto, del resto Sallusti ha sottolineato con una sola frase l'incoerenza politica del ministro: "La informo che il principale partito che ha sostenuto il governo Draghi è il Movimento Cinque Stelle", replica Speranza. Ma immediatamente in studio la Boschi gli fa notare un piccolo particolare: "I cinque Stelle hanno fatto cadere il governo Draghi". Speranza in evidente difficoltà batte in ritirata. Di certo ora per la sinistra si apre un bivio non da poco: allearsi all'opposizione con i 5 Stelle, il partito che ha tolto la poltrona di palazzo Chigi a Draghi, oppure andare avanti da soli senza l'asse con i grillini.

E dalle parti del Nazareno, ma anche dalle parti della sinistra rossa di Speranza, si è aperto il dibattito durissimo. C'è chi vuole già ricucire e c'è chi invece segue la linea Letta del mai più con i 5 Stelle...