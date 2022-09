Striscia la Notizia, Lucci sconvolge la Meloni: "Comunista!", lei con gli occhi sbarrati

Francesco Fredella 28 settembre 2022 a

a

a

Enrico Lucci senza freni. Telecamera e microfono nella lunga lotta elettorale, gira per tutti i quartier generali della Capitale per Strtiscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 tornato in onda ieri, martedì 27 settembre: dai Cinque Stelle al Pd. Passando per Azione e Forza Italia. Ovviamente, visita anche Fratelli d'Italia. Lo fa con il suo solito appeal e con la sua comicità. Tra i personaggi, della politica e dello spettacolo, incontra pure Maria Monsè che non ha molti problemi a svelare la propria fede politica.

"Il piatto a tavola": Siani spiazza tutti, cosa ha detto in tv dopo il voto

Poi arriva la Meloni, che vede Lucci e ride. È felice del risultato del suo partito. Lucci sfodera una t shirt per la Meloni, la lancia. Lei la prende e la mostra a tutti. Enrico, poi, inquadra un'altra maglietta che indossa. E urla: "Mi fai presentare Sanremo? Amadeus è comunista". Occhi sbarrati della Meloni. Che sa apprezzare la satira televisiva.

"Aiuto aiuto!". Sviene in diretta, panico nella casa del GfVip | Video

Lucci, nella sua lunga notte elettorale, mostra grande talento. Quello che indiscutibilmente ha sempre avuto. Adesso, però, come inviato di Striscia la Notizia è presente più che mai sul campo. Un tempo, invece, quando era a Le iene lo vedevamo in giro alle prime de La Scala o alle inaugurazioni. Mangiava e prendeva in giro con ironia i presenti, nessuno si è sottratto alle sue interviste. Uniche. Inimitabili.