Elisabetta Gardini, l'allarme: "Momento grave, di chi abbiamo bisogno"

Elisabetta Gardini, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 28 settembre, assicura che "quello che noi oggi possiamo garantire a chi ci sta ascoltando è che questo sarà un governo politico che metterà in campo le persone migliori - lo ha detto chiaramente e a voce forte, alta e chiara anche Guido Crosetto - perché noi in questo momento abbiamo bisogno delle persone migliori perché il momento è veramente grave", sottolinea la ex europarlamentare.

La Gardini, di Fratelli d'Italia, che è appena stata eletta alla Camera dei deputati a Padova, aggiunge poi: "Il nostro programma è articolatissimo e pieno di buon senso ma ha una priorità: mettere in sicurezza il Paese rispetto all'emergenza di cui avete parlato anche voi", ovvero i rincari delle "bollette" del gas e della luce e "i prezzi che salgono per imprese e famiglie".

Tra l'altro, conclude la neo deputata di Fratelli d'Italia, le persone "si aspettano già delle risposte su questi temi, ancora prima che il nuovo governo cominci a lavorare". Quindi, insiste Elisabetta Gardini: "Noi dobbiamo mettere in campo le forze migliori ma sarà un governo politico". Ora bisogna soltanto aspettare che Giorgia Meloni completi la sua squadra.