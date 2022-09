Tagadà, Paolo Mieli: "Meloni dura 6 mesi? Vi dico la verità", Calenda asfaltato

29 settembre 2022 a

a

a

Paolo Mieli a Tagadà ha un curioso battibecco a distanza con Carlo Calenda. Da qualche tempo il leader di Azione va ripetendo ai quattro venti che il governo del centrodestra durerà sei mesi. Ma di fatto la coalizione dei moderati si è mostrata compatta al traguardo delle elezioni e le ha vinte conquistando la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Uno scenario che ha un po' spezzato il sogno di Calenda di veder naufragare il governo del centrodestra in pochi mesi.

"Fate attenzione, ecco cosa accadrà": la profezia di Mieli sulla Meloni dopo il voto

E così, ospite a Tagadà, Calenda ha ribadito la sua profezia in pieno stile Nostradamus, prospettando la chiusura dell'esperienza della Meloni a palazzo Chigi in poche settimane per poi lasciare spazio a un governo di unità nazionale. Ma Calenda sulla sua strada ha trovato un Paolo Mieli determinato che ha smontato la profezia del leader di Azione: "Io anche questa volta non credo alla profezia di Calenda e voglio che venga messo agli atti. Non credo che questo governo possa durare solo sei mesi. La stagione di cui parla Calenda, dei governi di unità nazionale è finita. Bisogna vedere l'esecutivo alla prova dei fatti, ma mi voglio dissociare da questa profezia".

"Mi è preso un colpo": Paolo Mieli sotto-choc dopo il voto

Calenda dunque è stato gelato da un Mieli in grande spolvero che ha messo in chiaro le cose: c'è una coalizione che ha vinto e che governerà. Con buona pace dei centrini e della sinistra che gufa sul centrodestra senza nemmeno fare mea culpa per una campagna elettorale disastrosa.