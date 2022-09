Dritto e Rovescio, Del Debbio asfalta Parenzo: "Alcuni giornalisti illuminati..."

30 settembre 2022 a

La vittoria del centrodestra non cambierà il tenore di Dritto e Rovescio. Lo assicura Paolo Del Debbio nella prima puntata dopo il voto, quella in onda giovedì 29 settembre su Rete 4. "In questa settimana - esordisce davanti ai telespettatori - alcuni giornalisti illuminati si sono chiesti cosa farà Rete4 e con chi se la prenderà Del Debbio". Il riferimento con ogni probabilità è al botta e risposta tra David Parenzo e Mario Giordano.

Una polemica a cui il conduttore vuole sottrarsi: "Cari amici, ve lo dico subito cosi vi chiarisco le idee. Io me la piglio con chi non si occupa delle periferie, con chi non aumenta le pensioni, con la burocrazia che è in ritardo, con chi non diminuisce le tasse. Me la piglio con tutti quelli con cui me la sono presa qualsiasi governo ci sia stato da quando ho cominciato a fare tv. Non c’è da chiederselo anche perché in questa trasmissione non sono io che esprimo le opinioni del popolo, è il popolo stesso che esprime le sue opinioni".

Del Debbio non è la voce del popolo, lui - ammette - si limita a dare voce al popolo: "Sono due modi di fare diversi. Continuerò a fare questo. Chiaro?". Pochi giorni fa era stato il collega di La7, Parenzo, a tirare in ballo i competitors. In quel caso il giornalista faceva riferimento a Giordano, conduttore di Fuori dal Coro. E a lui si rivolgeva: "Cosa farai ora?". Seguendo la linea di Del Debbio, anche Giordano ha dichiarato di voler proseguire sulla sua strada, occupandosi dell'attualità senza risparmiare nessuno.