UnoMattina, vendetta-Monica Setta contro Timperi: "Non possiamo farci niente"

Tra Tiberio Timperi e Monica Setta, a quanto pare, un po' di ruggine non va via. Per la verità, Timperi alla prima puntata di UnoMattina in famiglia ha stuzzicato la giornalista economica e conduttrice con una frecciatina poco carina. Lei, con grande classe e stile, ha risposto con un sorriso. Eppure sono insieme in tv dal 2019 ed il loro programma su Rai 1 funziona alla grande con ascolti altissimi.

Intanto, la giornalista pugliese in un'intervista al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, ha detto: “Su Tiberio posso dire che professionalmente è veramente da stimare. Per il resto, ognuno ha il proprio carattere e non possiamo farci niente”. Una risposta secca, che lascia tutti senza parole. Monica, con grande eleganza, ha risposto ad una polemica che infiamma i siti da mesi: lei e Timperi vanno d'accordo? Dalla risposta, quindi, sembra che in tv ci sia una grande sintonia professionale, ma fuori da via Teulada i due potrebbero non scambiarsi nemmeno una telefonata.

Occorre, però, fare un piccolo salto indietro: operazione rewind. La Setta, autrice di molti libri economici di successo, quando è arrivata a UnoMattina in famiglia nel 2019 ha voluto fortemente Timperi (che era reduce da "La vita in diretta", edizione poco fortunata).