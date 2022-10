Verissimo, Federica Panicucci e Francesco Vecchi: "Noi amici?", cala il gelo

01 ottobre 2022 a

La nota coppia al timone di Mattino 5, quella composta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. I due hanno confessato di non considerarsi amici, anche se i rapporti sono comunque buoni. La conduttrice del talk di Mediaset ha invitato il duo per via del loro successo alla guida del programma di informazione del mattino, ma qualche domanda sulla loro vita privata non è mancata. Come quelle sulla famiglia di Vecchi o sul futuro e possibile matrimonio della Panicucci.

A un certo punto, però, c'è stato un po' di gelo in studio quando la Toffanin ha chiesto ai suoi ospiti se litigano o se invece sono migliori amici. Una curiosità. "No, migliori amici no”, ha risposto subito Vecchi. E Federica gli ha fatto eco: “No, non lo siamo. Però c’è un quieto vivere”. La Panicucci, in particolare, ha spiegato che si vedono solo prima e dopo la diretta, perché poi ognuno nel programma ha il proprio spazio.

La conduttrice di Mattino 5 ha precisato anche che ognuno di loro ha la propria squadra con cui lavora ai servizi. Insomma, i contatti sembrerebbero essere pochi e solo professionali. Nel 2018 Striscia la Notizia mandò un fuori onda in cui Federica Panicucci se la prendeva col collega Vecchi per essersi preso più tempo di quanto previsto. Se ne parlò per giorni e alla fine la Panicucci si scusò con lui in diretta.