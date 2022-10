In Onda, Emmott gela Parenzo: "Berlusconi inadatto, ma la Meloni..."

02 ottobre 2022 a

Ricordate Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist che definì Berlusconi "unfit", inadatto a guidare l'Italia? Ebbene, ospite di In Onda su La7, Emmot incorona Giorgia Meloni. "Sto aspettando per capire. Per noi stranieri è strano che ci vuole un mese" per fare un governo, sottolinea l'editorialista britannico. "Il titolo di neofascista è un po' scioccante, ricordiamo il mio amico Berlusconi...", aggiunge.

Poi l'affondo (l'ennesimo) sul Cav: "Era amico di Putin e Gheddafi, conservatore, anti-gay, contro i diritti degli stranieri e delle donne..., ma a livello politico "per noi stranieri non c'è una grande differenza tra lui e Meloni".

Poi però palesa la sua ammirazione per la Meloni: "La leader di FdI è" senza scandali e conflitti di interesse", e poi noi, ossia per la stampa internazionale, "Meloni è più adatta" a governare l'Italia. Insomma Emmott, il principale nemico del Cav sulla stampa internazionale, adesso promuove la Meloni e si distacca dal coro rosso anti-Fratelli d'Italia delle ultime settimane. Il tutto gelando Parenzo e la De Gregorio che si preparavano già a trovare sponde dalle parti di Emmott per muovere l'ennesimo attacco sulla Meloni...