Verissimo, Belen Rodriguez: "Accordo con la Toffanin", cos'è successo a telecamere spente

Belen Rodriguez si è confidata con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, su Canale 5. La popolarissima showgirl ha parlato sopratutto del rapporto recuperato con Stefano De Martino, con il quale risulta essere tutt’ora sposata, nonostante si siano allontanati due volte e lei abbia anche fatto un figlio con un’altra persona.

Ovvero con Antonino Spinalbese, che al momento è impegnato nella casa del Grande Fratello Vip. Curiosamente l’unico argomento che non è stato toccato in alcun modo nel corso dell’intervista è proprio quello riguardante Spinalbese. La Toffanin ha infatti evitato di fare domande a riguardo e Belen non ha fatto alcun accenno all’ex compagno: secondo diversi addetti ai lavori, le due si sarebbero messe d’accordo in anticipo per evitare di parlare di questo argomento, che evidentemente è ancora molto delicato per Belen.

Per il resto la showgirl viaggia a gonfie vele, sia dal punto di vista lavorativo che privato: si è infatti descritta “felice e serena”. Merito anche del ritrovato rapporto con De Martino: “dopo la seconda volta che ci siamo lasciati per lui non è stato facile perché io ho avuto una figlia da un’altra persona. Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto. Con molta cautela abbiamo ricominciato a frequentarci fuori casa. Per un po’ lo abbiamo tenuto nascosto e poi ci hanno scoperto”.