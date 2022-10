Nunzia Schilirò, l'ultima sparata: "Perché la gente vota la Meloni e non noi"

03 ottobre 2022 a

Nunzia Schilirò, l’ex questore di Roma candidata con Italexit, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona bianca, su Rete 4, nella puntata del 2 ottobre, commenta così l'esito della campagna elettorale del suo partito: "Abbiamo preso quanto la Meloni la prima volta che si è presentata alle elezioni. Ha vinto mamma tv. Nelle trasmissioni le liste anti-sistema hanno avuto pochissimi minuti", continua la ex vice questore. "La gente non ci conosce, il tempo è stato poco e Italexit è un partito nuovo. La gente ha votato Giorgia Meloni perché pensava che fosse l'unico partito di opposizione".

"Continua a dire balle mostruose", la attacca Pasquale Bacco, medico no vax pentito. "Moderi i termini perché la querelo. Io me ne vado", ribatte la Schilirò. "Lei dice balle, mi quereli", risponde Bacco "Se lei rappresenta i valori della polizia, sale su un palco - anche senza la divisa ma tutti sanno che lei è vicequestore - e invoca la disobbedienza civile", interviene Sabrina Scampini, "io lo trovo un atto particolarmente grave perché lei dovrebbe essere coerente con i valori e i principi che lei ha deciso di sposare nella sua vita professionale. Lei non può da una parte chiedere che la legge venga rispettata e dall'altra invocare la disobbedienza civile perché questo è inaccettabile sia per i cittadini sia per le istituzioni che lei dovrebbe rappresentare".