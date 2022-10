Elodie a Propaganda Live: "Se sei fascio", veleno su chi vota per la Meloni

03 ottobre 2022 a

Nel marasma di un centrosinistra uscito con le ossa rotte dalle elezioni del 25 settembre, la "resistenza" invocata sui social dagli elettori poggia su due capisaldi: ribadire l'accusa di fascismo contro Giorgia Meloni e specchiarsi nelle parole autorevoli di commentatori politici di provata esperienza come Francesca Michielin, Damiano dei Maneskin o Elodie.

La nuova generazione di cantanti impegnati e "de sinistra", che in mancanza dell'ormai impolverato Concertone del Primo maggio possono però pontificare i loro strali ogni giorno, ogni minuto, con un post su Twitter o con una story su Instagram. E c'è sempre qualcuno in tv pronto ad amplificare i loro messaggi. Chiedere, per informazioni, a Daniele Bianchi in arte Zoro.

Propaganda Live, su La7, rischia di ritrovarsi presto a essere un relitto del passato. Meglio dunque sparare tutte le cartucce ora, a caldo. Venerdì scorso ospite d'eccezione è stata proprio Elodie. Mai tenera con la Meloni, la cantante commenta a modo suo l'accusa dell'attore Giorgio Pasotti, secondo il quale nel mondo dello spettacolo molti si definiscono di sinistra solo per convenienza, per vedersi aprire più porte e fare carriera.

"Nessuno deve vergognarsi di dire quello che pensa - premette Elodie - nemmeno uno di destra dovrebbe vergognarsi di dire che è di destra, perché anche quello sarebbe un problema. Essere di destra è una cosa, essere fascio un'altra". E il fascio, ovviamente, è chi sostiene la Meloni.