Quarta Repubblica, Venezi: "Cirinnà non ha avuto rispetto della Meloni"

Beatrice Venezi a Quarta Repubblica dà una lezione a tutte le donne di sinistra che hanno puntato il dito contro le donne che hanno attaccato con odio smisurato Giorgia Meloni in questa lunghissima campagna elettorale che si è chiusa con la vittoria del centrodestra alle urne.

La Venezi ha voluto poi sottolineare tutto il suo sdegno per le parole usate dalla Cirinnà che ha di fatto attaccato il centrodestra e Giorgia Meloni per il suo motto in campagna elettorale: "Ho valori conservatori come Dio, Patria e Famiglia che sono alla base di ogni società conservatrice. Le parole della Cirinnà non hanno alcun rispetto verso chi non la pensa come lei, questo è fascismo", ha affermato la Venezi che di fatto asfalta con una sola frase tutta la sinistra che ha versato livore sulla leader di Fratelli d'Italia.

Poi ha rivolto un augurio a Giorgia Meloni: "Mi auguro che Giorgia Meloni diventi Presidente del Consiglio, le femministe l’hanno attaccata sul piano personale". Infine la stoccata alle femministe: "A me piace mettere al centro il talento di una persona. Se il ruolo ha un nome ben preciso e se quello che vogliono mettere in evidenza è la parità perché evidenziare il genere?".