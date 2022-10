Quarta Repubblica, Michele Santoro: "Il mondo verso la distruzione. Cosa farà la Meloni"

04 ottobre 2022 a

Michele Santoro, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 3 ottobre, parla della grave situazione internazionale partendo da Giorgia Meloni, che secondo il giornalista "non avrà la capacità di governare". "Mentre noi stiamo parlando ci sono delle armi di distruzione russe che stanno viaggiando sotto il mare che possono produrre la distruzione del mondo", osserva Santoro. "Stiamo vivendo un momento come ha detto Papa Francesco che può mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della specie umana. Tuttavia il dibattito che c'è in Italia sembra un normalissimo dibattito politico della prima repubblica".

"Vorrei capire da un leader cosa c’è oggi da fare, cosa intende fare. E quello che vedo è che Giorgia Meloni, come dall'altra parte Letta, non mi sembrano saper elaborare una idea propria. Si sono rifugiati a ridosso di quelli che stanno giocando la partita, ovvero gli Stati Uniti d'America". Insomma, continua il giornalista, "noi siamo in attesa di un’evoluzione militare senza avere una nostra iniziativa. Questo è il motivo del mio profondo scetticismo rispetto alla Meloni".

E ancora, si chiede Santoro: "Ma la Meloni ci va da Zelensky? O dirà quello che ha detto il Papa?". E infine, conclude il giornalista: "Sono d’accordo sul fatto che l’Europa deve parlare con una voce sola ma non possiamo essere passivi. Sta franando anche la bugia che l’Europa sarebbe uscita più unita da tutto questo".