Quarta Repubblica, Lollobrigida "cancella" il reddito di cittadinanza: "Fallimento"

04 ottobre 2022 a

a

a

Francesco Lollobrigida è stato molto chiaro: il reddito di cittadinanza è stato un vero e proprio fallimento. Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Quarta Repubblica archivia definitivamente il sussidio voluto dai grillini. Un sussidio che ha dato vita a una serie di truffe senza sosta per le casse dello Stato. In tanti infatti hanno intascato l'assegno svolgendo poi dei lavori in nero. E tra i punti programmatici di Fratelli d'Italia c'è una rivisitazione massiccia del reddito grillino, una cambiamento che possa andare in una sola direzione: quella di dare sostegno a chi non lavora davvero ed eliminare il rischio di truffe ai danni dell'Erario.

"Ma che cavolo sta dicendo eh?": pandemonio da Giletti, la frase che fa esplodere tutto

E Lollobrigida a Quarta Repubblica è stato molto diretto: "Il reddito di cittadinanza è un’operazione fallita che ha innestato la cultura del non lavoro. Noi vogliamo sostenere i poveri, quello che non possono lavorare e dobbiamo creare il lavoro". Insomma una bocciatura senza appello del reddito voluto dai Cinque Stelle. Solo ieri Grillo ha chiamato alla piazza le "Brigate del reddito", una mossa irresponsabile che potrebbe accendere tensioni sociali in un autunno già caldissimo.

"Questo è uno scandalo": furia Giletti in tv, la frase che scuote l'Italia

Lollobrigida, infine, ha voluto spiegare bene quali sono gli obiettivi di Fratelli d'Italia al governo: "Noi siamo tranquilli perché nei nostri programmi non c’è alcuna modifica dei diritti fondamentali. Il popolo ora viene descritto un popolo di imbecilli, finalmente torneremo a una democrazia compiuta".