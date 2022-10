Striscia la Notizia, reddito di cittadinanza choc: beccato il "benzinaio bancomat"

05 ottobre 2022 a

Luca Abete di Striscia la Notizia torna a occuparsi di reddito di cittadinanza e di commercianti che si offrono come "sportelli bancomat". In questo caso, ha pizzicato una stazione di rifornimento che, oltre a erogare carburante, eroga soldi in contanti per i percettori di reddito in cambio di una percentuale. "In questo distributore ci dicono sia consuetudine il prelievo illecito di denaro contante dalla carta invece che l'acquisto di beni e servizi", dice l'inviato del tg satirico. "Senta ma è possibile fare lo scambio dei soldi con la carta del reddito?", chiede un'attrice di Striscia al benzinaio. Che risponde: "Allora, noi ogni 100 euro ci prendiamo 15 euro. Solo a voi però, perché siete una persona per bene, gentile".

Dopodiché si passa all'azione: "Faccio sul Pos 345 e vi do 300 euro liquidi, mi sono preso io 45", dice il benzinaio nel servizio. "Il benzinaio di cittadinanza è davvero disinvolto - commenta Abete - simula l'acquisto mai avvenuto di carburante". "Ma poi che cosa risulta? Che ho comprato?", chiede l'attrice. E lui: "Signora, la benzina... lo fanno tutti quanti... non succede niente". "Posso prelevarli pure tutti?", continua lei. "Facciamo due transazioni, giusto per non dare nell'occhio, avete capito?".

Abete allora raggiunge il benzinaio e gli chiede: "Come siamo messi col reddito di cittadinanza?". "Non so niente, non vi so dire proprio niente. Vi hanno detto una sciocchezza, qua facciamo i benzinai, non facciamo niente", ha risposto lui. "Lei è anche percettore?", gli chiede l'inviato di Striscia. "Io? Io lavoro, sono un semplice operaio", la risposta. Peccato però che all'attrice aveva detto tutt'altro. "Speriamo che non lo tolgono il reddito, lo prendi pure tu?", aveva chiesto lei. E il benzinaio: "E' normale, la proprietà non è la mia, è di mio suocero".