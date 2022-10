Striscia la Notizia, Valeria Graci-choc: "Dopo aver visto certe immagini..."

Francesco Fredella 07 ottobre 2022 a

a

a

Valeria Graci, simpatica inviata di Striscia la notizia, si racconta in una lunga intervista a Storie italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. “I figli devono essere tutelati”, dice la Graci che racconta una sua esperienza fino ad oggi mai svelata. “Mi sono aperta e ho raccontato, nei limiti di ciò che si può raccontare in televisione, quella che è stata la mia esperienza. Tante donne mi hanno ringraziata ma io all’inizio non capivo perché lo stessero facendo”, dice la Graci. Molte persone sono rimaste stupite del fatto che una donna come lei, che ha regalato tanti sorrisi al pubblico, abbia sofferto. “Al di là del lavoro che faccio, nella vita di tutti i giorni sono una mamma e sono una figlia, sono una persona normale che fa cose come tutte le persone normali”, svela ancora.

"Ormai è tardi...". Valeria Graci svela il retroscena: "Vi dico cosa mi ha fatto Katia Follesa"



“Ho fatto molta analisi”: una vera e propria Valeria Graci senza freni ai microfoni di Storie Italiane. “Sto dando la possibilità anche a mio figlio di fare un percorso di psicanalisi”, rimarca Valeria. Che poi parla dei problemi legati alla separazione. “Quando ci si separa, sono sempre i figli a pagare il prezzo più alto […] La giustizia dovrebbe essere un po’ più veloce in determinate situazioni”, dice ancora la comica. E Daniele risponde: “Non è facile rilasciare un’intervista dopo aver visto immagini del genere”. Da alcune settimane Valeria è entrata nel cast di Citofonare Rai2, il programma condotto dalla Perego e dalla Ventura.