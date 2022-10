Striscia la Notizia mostra un video sconvolgente di Pier Silvio Berlusconi

07 ottobre 2022 a

A Striscia la Notizia si parla di Pier Silvio Berlusconi. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 6 ottobre. Dietro al bancone del tiggì satirico ecco Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. E i due lanciano uno dei servizi storici di Striscia, ovvero Spetteguless.

E al primo posto nella classifica di questa settimana ecco Victoria Cabello e la sua confessione a Silvia Toffanin, sempre su Canale 5, nel corso di una delle ultime puntate di Verissimo. Più che una confessione, una dichiarazione d'amore a Pier Silvio Berlusconi. "Allora Silvia... ti posso confessare una cosa? Tra le tante cose che guardavo da piccola c'era da Drive In. Ed ero pazza di Pier Silvio. Dov'è Pier Silvio?", si chiedeva la Cabello in studio dalla Toffanin. Per inciso, la Cabello aveva anche aggiunto che avrebbe voluto "limonare" il figlio del Cavaliere.

Il punto è che Pier Silvio Berlusconi, da ragazzo, partecipò proprio a una puntata di Drive In. E Striscia la Notizia ripropone proprio le immagini di quella puntata, in cui un Pier Silvio in incognito dà sfoggio di grandissime capacità con le arti marziali. Anche se, in verità, il tutto si dimostra uno sketch per farsi avvicinare dalle vallette. Immagini strepitose che probabilmente i più non avevano mai visto o si erano scordati.