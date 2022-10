Pomeriggio 5, D'Urso e Boldi: "Abbiamo visto un ufo"

Francesco Fredella 13 ottobre 2022 a

Non solo gossip e cronaca, ma anche curiosità. Ad esempio quella sugli Ufo. A Pomeriggio 5 arriva un big, Massimo Boldi. Ma c’è anche Flavia Vento, che settimane fa ha annunciato su twitter di averne avvistato uno. Barbara d’Urso, ad un certo punto, prende la parola e svela: “Questa è una cosa che non racconto mai… L’abbiamo raccontata giusto ai nostri amici…b Anche perché si può immaginare che dopo scrivono che la d’Urso ha visto l’ufo… Sono fatti miei…”.

Poi interviene Massimo Boldi, che precisa: “Stavamo andando a Tele Radio City, che era una Tv nuova. E la d’Urso aggiunge: “Era il 1977 ed era un giovedì…All’epoca conducevo un programma su quella emittente…”. Boldi descrive auel momento, una serata indimenticabile. “Era una luce intensa, che dopo poco è svanita in un secondo…Poi è tornata…”.

I tre (c’era anche Memo Remigi) erano in auto: “Ho iniziato a gridare gli ufo, gli ufo…”. La d’Urso non ne aveva mai parlato prima. “Eravamo sobri…Poi non si va in auto dopo aver bevuto vino né niente…Lo ricordo bene…Era una sorta di flipper…”, aggiunge Boldi. “Il giorno dopo tutti i giornali, le Tv e le radio hanno detto che proprio in quella zona ci sono stati molti avvistamenti…”