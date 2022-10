Striscia la Notizia, bomba sul Festival di Sanremo: addio Rai?

Francesco Fredella 13 ottobre 2022 a

E se il Festival di Sanremo traslocasse? Tutto è possibile. L’idea, anni fa, è venuta a Paolo Bonolis, che aveva annunciato di poter pensare al Festival solo in un’altra location. Ora parla il Sindaco della cittadina ligure. Lo fa a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, la puntata è quella di mercoledì 12 ottobre. Il trasloco, però, in questo caso riguarda il canale televisivo.

"La Rai ci dà 5 milioni per il Festival, se qualcuno offrisse di più...". Il primo cittadino parla nel corso dell’inchiesta di Pinuccio. Nel servizio in onda ieri sera il sindaco Alberto Biancheri, dice: "Da parte nostra in questi anni non c’è stata la volontà o l’esigenza di andare a bando, anche perché si tratta di una convenzione che ormai è frutto di un lavoro lunghissimo. Che io sappia a oggi non c’è un obbligo di questo passaggio. Se cambierà qualcosa è ovvio che il comune di Sanremo rispetterà le regole".

Pinuccio gli chiede anche quanti soldi dà la Rai al Comune di Sanremo e cosa farebbe se un’emittente europea arrivasse a offrire il triplo dei soldi della tv di Stato. "Quello che ci dà la Rai si aggira intorno ai 5 milioni di euro. A fronte della richiesta di un’altra emittente che ci propone il triplo delle risorse sicuramente si faranno delle valutazioni", afferma.

Si tratta di un’inchiesta di Pinuccio che torna a occuparsi della Rai, che si chiama: "Un bando per il Festival di Saremo". E ci sarebbe già il sostegno di AudioCoop (Associazione di Coordinamento degli Editori e Produttori Discografici Indipendenti), di Afi (l’Associazione Fonografici italiani) e Siedas (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo).