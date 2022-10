Tagadà, il sospetto di Rosato: "Il fogli del Cav contro la Meloni..."

14 ottobre 2022 a

a

a

Ettore Rosato di Italia Viva commenta ai microfoni di Tagadà quanto accaduto in Aula al Senato nella giornata di ieri. Come ha riportato Repubblica, Berlusconi tra i supi appunti avrebbe tenuto un foglio dove avrebbe annotato alcuni giudizi su Giorgia Meloni. "Giorgia Meloni. Un comportamento 1. supponente 2. prepotente 3. arrogante 4. offensivo. Nessuna disponibilità al cambiamento. È una con cui non si può andare d’accordo", avrebbe scritto il Cav sul foglio incriminato. E così Rosato, interpellato dalla Panella su questa vicenda che sta agitando e non poco le acque all'interno del centrodestra, ha affermato: "Berlusconi non fa mai nulla per caso".

"Si parla di ritorno al voto": Sardoni, un retroscena estremo (sulla Meloni)

Poi esplicita il suo ragionamento: "Credo che volesse certificare i malumori di Forza Italia nella coalizione. Non ho mai visto qualcuno che lascia appunti su una persona in modo così sbadato e a favore di telecamera". Insomma, secondo Rosato la mossa di Berlusconi sarebbe voluta.

"Andiamo da soli": Berlusconi fa saltare il banco? Un terremoto

Poi tenta di sterzare: "Magari Berlusconi ha fatto un errore a lasciare quel foglio lì, ma ci credo poco". Il Cav con questo elenco sulla Meloni ha scatenato un vero e proprio terremoto politico.