Ignazio La Russa e "il rigurgito del Ventennio": la gaffe durante il suo primo discorso

14 ottobre 2022 a

a

a

"Un inquietante risvolto in questa vicenda". Striscia la notizia interviene a modo suo (cioè a gamba tesa) sull'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, al seconda carica istituzionale della Repubblica. Poche ore prima, l'esponente di Fratelli d'Italia sta concludendo il suo primo discorso dopo l'insediamento e il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci nota un dettaglio sfuggito a molti.

"Le ha dato i fiori? Ma quello...": Gruber subito all'attacco, cosa dice su La Russa

"Dei tre questori e del...". La Russa si ferma, si porta il pugno alla bocca, un singhiozzo non gli permette per qualche istante di proseguire. E la voce fuori campo di Alessandro Siani commenta: "Sembrerebbe che un inquietante flato si sia librato nella severa aula del Senato". La regia ci mette del suo aggiungendo un fragoroso rutto, nella realtà mai emessso.





Ignazio La Russa e il "rigurgito del Ventennio". Guarda il video di Striscia la notizia



E' l'occasione per una nota velenosa da parte di Striscia. "Per tutte le figure di palta, questa potrebbe essere la prima rumorosa dichiarazione del nuovo governo. Molti temevano che la maggioranza fosse troppo di destra. Speriamo che questo non sia un rigurgito del Ventennio". Tornato in studio, Siani scherza con Vanessa Incontrada: "Sai cos'è? Erano indecisi su chi chiamare e La Russa ha vinto proprio per il... rutto della cuffia".