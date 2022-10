Striscia la Notizia, terremoto-Belen: "Chi ho mandato affan***"

14 ottobre 2022 a

a

a

Trentunesimo tapiro d'oro per Belen Rodriguez a Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha raggiunto la showgirl argentina per consegnarglielo di persona. I due hanno parlato delle frecciatine mandate dalla conduttrice su Instagram. Qualche giorno fa, infatti, Belen ha scritto: "Forse dovrei ogni tanto prendere delle 'lezioni lessicali', così mi è stato detto… ma il vaff***ulo (che si capisce molto facilmente) quando le cose 'qualcuno' le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita".

A quel punto è subito scattata la caccia al destinatario di quel messaggio. In un primo momento si era pensato fosse Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre di sua figlia Luna Marì. Poi però è stata la stessa showgirl a smentire, dicendo di riferirsi a qualcun altro. Staffelli ha provato a capire di chi si tratta. "Nella vita non si discute solo con gli ex amanti, si discute anche con i colleghi", ha detto la Rodriguez ai microfoni dell'inviato.

Alla fine, proseguendo con la sua "indagine", l'inviato di Striscia è riuscito a ottenere un indizio importante: "Lui mi ha detto di prendere lezioni lessicali di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto", ha detto la conduttrice, lasciando intendere così che si riferisse a un cantante o musicista. Alla fine Belen ha concluso: "Il Tapiro lo meriterebbe lui perché è lui ad aver fatto una figuraccia con me".