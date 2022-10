Omnibus, gaffe per Chicco Testa: cade la webcam, si vede tutto

17 ottobre 2022 a

Gaffe a Omnibus. Su La7 Chicco Testa resta in mutande. Accade mentre il presidente di Assoambiente, in collegamento parla dell'aumento dei prezzi del gas. Testa parlava dei costi turchi che stanno raggiungendo il gas europeo a causa del conflitto tra la Russia e l’Ucraina, quando la webcam è caduta. Staccandosi dal computer, la telecamera di Testa è finita sul divano su cui era seduto. Risultato? Ecco che si è visto il dirigente d'azienda in mutande, senza pantaloni.

Immediata la reazione di Flavia Fratello. La giornalista e conduttrice del programma ha fatto finta di nulla tirando dritto. Anche se non ha potuto fare a meno di chiedere al proprio ospite cosa fosse successo. Ma se la Fratello ha preferito far finta di nulla, il popolo del web non ha perdonato lo scivolone.

Tanti infatti i commenti piovuti sul web. Tra questi: "Ma cosa costa alla gente mettersi un paio di pantaloni? Fossero anche di tuta". E ancora: "A già come si ritroverà l'Italia a breve, in mutande". Poi sono tantissime le persone che non possono far altro che ridere sotto il video che ha ormai fatto il giro della Rete. Insomma, un imprevisto che Testa difficilmente dimenticherà.