Claudio Bisio, tutta la verità sulla Incontrada: "Un marito mancato"

Parla Claudio Bisio, uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sta per tornare in onda con Zelig, cavallo di battaglia delle Reti Mediaset. Bisio sarà alla conduzione con Vanessa Incontrada e nel corso di un'intervista a Il Corriere della Sera dice: "Tra noi c’è un afflato e una sintonia totale, so che si fida di me; anche quando la tratto male, lei sa che lo faccio per una risata". Tra i due c'è molto feeling, qualcuno li definisce un po' come Sandra e Raimondo: volti per antonomasia della tv italiana. Bisio, senza troppi giri di parole, commenta: "Per questo forse ha detto che sono un marito mancato".

Bisio ha vinto tutto: premi, Telegatti. E, ovviamente, ore e ore di applausi del pubblico essendo molto amato. "Per me non è televisione, è cabaret con le telecamere; è un programma che ci è esploso tra le mani, nel 2003 abbiamo vinto tutti i Telegatti del mondo…", racconta nel corso dell'intervista.

Poi l'addio a Zelig, dove lascia un grande vuoto. Oggi, dopo molto tempo, torna sull'argomento. E dice: "Sentivo un po’ di ripetitività in quello che facevo e in quello che c’era intorno a me…”. Operazione rewind, Bisio parla di Sanremo e ricorda l'emozione vissuta su quel palco. "Non ho mai avuto paura di espormi, dire come la penso, senza peli sulla lingua. Invece in quei giorni lì avevo paura", racconta. "Ero inseguito da troupe che volevano estorcermi mezza frase…".