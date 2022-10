Omnibus, Chicco Testa resta in mutande? E la conduttrice... robe mai viste

Claudio Brigliadori 18 ottobre 2022 a

Nei prossimi mesi l'aumento esponenziale delle bollette di luce e gas rischia di lasciare migliaia di famiglie italiane in mutande? Chicco Testa, tra i maggiori esperti di politiche energetiche d'Italia si porta avanti fornendo una immagine plastica della crisi. In collegamento "domestico" con Omnibus, a La7, il presidente di Assoambiente disquisisce con gli altri ospiti dell'impatto della situazione geopolitica di Ucraina e Russia sulle nostre tasche. Nessuna videocamera, tutto molto più casereccio: il manager parla davanti a una comune webcam, strumento ormai divenuto familiare anche a tanti impiegati abituati da un paio d'anni a lavorare in smart working. A un certo punto, però, gesticolando, Testa colpisce forse il tavolino o il pc e la telecamerina cade a terra.

L'esperto, seduto sul divano del soggiorno e con indosso solo una camicia bianca impeccabile, si accorge immediatamente del danno e si china per raccoglierla. La webcam però resta accesa e offre uno scorcio di straordinaria, impensabile umanità.

Il buon Chicco, da anni avvezzo a frequentare i salotti televisivi, i più prestigiosi consigli d'amministrazione italiani e le serate di gala internazionali, non indossa i pantaloni. Come decine di consiglieri comunali abituati a fare riunioni in remoto, o come gli studenti più dormiglioni che si collegavano in fretta e furia appena svegli con la professoressa durante la famigerata Dad, Testa non ha fatto in tempo a vestirsi e confidando in una inquadratura solo sui piani alti si è presentato per la diretta in mutande. Da lì, forse, l'imprecazione che gli strozza in gola al momento di rimettere al suo posto l'obiettivo: «Osteria!».

L'imbarazzo, come suole dirsi in questi casi, è grande. Flavia Fratello, che conduce in studio, non si accorge di nulla o forse, per buona creanza da padrona di casa, finge di non aver colto la visione malandrina e si domanda: «Che succede?». L'ex presidente del CdA di Enel continua a parlare come se nulla fosse, riprendendo il ragionamento su combustibili fossili, oleodotti, speculazione internazionale e affini. In fondo poteva andare peggio. Poteva calare il gelo.