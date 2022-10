Enrico Letta incenerito da Calenda: il rutto che lo "spegne"

19 ottobre 2022 a

a

a

Enrico Letta è il protagonista della nostra nuova fiaba di Striscia la notizia, la rivisitazione in chiave politica de "La piccola fiammiferaia". "C'era una volta una piccola fiammiferaia, di nome Enrichetta, nel suo partito l'atmosfera è gelida e sola e triste accende un fiammifero per chiedere aiuto a Renzi", comincia la storia. "Allora accende un secondo fiammifero per Giuseppe Conte", ma niente. Allora Enrichetta "accende il terzo fiammifero e chiede aiuto a Calenda". Che risponde con un rutto.

"Quindi Enrichetta sempre più abbattuta decide di correre da sola alle elezioni, ma è un disastro. Altroché fiammiferi, si è bruciata lei". Cosi Enrico Letta abbandona i panni della piccola fiammiferaia e diventa "il pifferaio magico. Perché di politica non capisce un piffero". Così finisce la fiaba.

"E vissero tutti felici e contenti. Ma non nelle nostre favole", commenta ironico il conduttore Alessandro Siani.