"Complimenti". Ossini a Unomattina: disintegrato, che imbarazzo

"A Unomattina quel Massimiliano di un Ossini spara uno strafalcione autunnale". E' il conduttore Rai il grande protagonista del perfido servizio di Striscia la notizia sulle gaffe di stagione in tv. Tra una Anna Falchi a I fatti vostri e una Elisa Triani, mezzobusto di Studio aperto, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci incorona il povero Ossini.

Si parte con una carrellata di succulenti prelibatezze italiche: "Abbiamo la lonza, il salame, gli spaghetti, l'olio extravergine di oliva, le nostre caz... Le nostre castagne". Il conduttore si corregge subito, ma è troppo tardi: la gaffe è servita. "Gli è andata male, l'abbiamo colto in castagna", scherza Vanessa Incontrada. E Alessandro Siani, l'altro conduttore di Striscia, infierisce.



"Le caz... le castagne di Ossini non finiscono qua". "Quando noi abbiamo le castagne e vogliamo farle al forno o sulla piastra, dobbiamo sempre fare quel taglio", spiega il presentatore a un esperto in studio. "E guarda qua cosa mi hanno rimediato gli autori?", annuncia mostrando un aggeggio di plastica che permette di incidere il duro guscio della castagna senza armeggiare pericolosi coltellini. Peccato che il taglia-marroni ceda miseramente, spaccandosi in due nelle sue mani subito dopo aver fatto un po' di pressione. Risate grasse in studio, e a Ossini sfugge pure uno sconcertato "complimenti...".