Le Iene, Belen Rodriguez e l'incidente sexy: si apre la giacca

Incidente sexy per Belen Rodriguez durante la puntata de Le Iene, che conduce insieme a Teo Mammucari, su Italia uno, andata in onda ieri sera 18 ottobre. La showgirl argentina è stata protagonista di un "inconveniente alquanto imbarazzante durante la diretta. Ad un certo punto, infatti, Teo Mammuccari le ha chiesto di fare una mossa di una coreografia. Quindi è accaduto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il bottone dell'attillatissimo vestito viola di Belen è saltato per la gioia dei presenti e dei telespettatori che hanno per pochi secondi potuto apprezzare il suo generosissimo décolleté. Inutile dire che il video dell'incidente ha fatto il giro dei social ed è subito diventato virale mentre in studio si consumavano attimi di imbarazzo totale.

La showgirl argentina ha però prontamente reagito girandosi di spalle e chiudendo la scollatura estrema con le mani. E così Belen Rodriguez ha dovuto condurre gli ultimi minuti della puntata de Le Iene spiegando che purtroppo in diretta certe cose possono succedere: "Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti…", ha detto ironica. E pure Teo Mammucari, dopo essersi fatto una grassa risata, ha preso subito in mano la situazione: "Ok andiamo avanti…", ha chiosato.