Dritto e Rovescio, frecciata-Del Debbio al governo: "Le mie consultazioni"

Con un post su Facebook Paolo Del Debbio anticipa la puntata di giovedì 20 ottobre di Dritto e Rovescio. Il conduttore di Rete 4 nel post viene immortalato mentre fa le sue "consultazioni". Proprio così. "Oggi - si legge - iniziano le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Il nostro Del Debbio è andato a fare le sue 'consultazioni' al mercato, per sentire dagli italiani i problemi che il governo dovrà affrontare subito". Insomma, l'avvertimento è chiaro: il giornalista ricorda che il nuovo esecutivo dovrà subito sbrigare le questioni più urgenti. D'altronde gli italiani non possono più aspettare.

In studio, con lui, Andrea Delmastro Delle Vedove, Alessandro Cattaneo, Andrea Romano, Galeazzo Bignami, Luigi De Magistris, Marta Collot, Antonio Misiani, Alessandro Morelli e Andrea Ruggieri. Saranno loro ad affrontare, come detto prima, i temi del giorno: le sfide che il nuovo esecutivo sarà chiamato a fronteggiare come l’emergenza energetica, l'aumento delle bollette, il caro vita e, infine, il reddito di cittadinanza.

Qualche settimana fa il conduttore aveva risposto a chi si chiedeva di cosa si sarebbe occupato con Giorgia Meloni al governo. Inutile dire che la replica è arrivata più puntuale che mai: "C’è chi pensa di essere la voce del popolo, io invece mi limito a dare la voce al popolo. Sono due modi di fare diversi. continuerò a fare questo. Chiaro?".