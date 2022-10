Mentana e i "Berlusconi files", l'ultimo sensazionale colpo del direttore

21 ottobre 2022 a

Un vero e proprio colpaccio quello di Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 in occasione della formazione del nuovo governo ha dato vita al Diario Politico. Niente più Maratona, ma una trasmissione che affronta in diretta l'attualità politica dalle 17.00 alle 20.00. Una maratona in piccolo, insomma. E l'idea ha giovato alla rete di Urbano Cairo, visto che nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre gli ascolti sono quintuplicati (610mila spettatori e 5,3 per cento) rispetto ai numeri relativa alla fascia di Lingo, con Caterina Balivo alla conduzione. Il merito? L'effetto Berlusconi, o meglio, l'effetto "Berlusconi files".

Le registrazioni "rubate" del leader di Forza Italia sono state pubblicate da LaPresse e trasmesse dalla tv di Urbano Cairo. Addirittura tra le 17.30 e le 18.00, il programma - con diversi protagonisti tra cui Dario Fabbri, Tommaso Labate, Franco Bechis, Agnese Pini, oltre a Paolo Celata e Alessandra Sardoni - ha sfiorato l’8 per cento.

Ma Mentana traina anche gli altri programmi. Sulla scia dello speciale, crescono in termini di ascolti il tg delle 20, con 1,6 milioni di telespettatori e l'8,13 per cento di share, Otto e Mezzo di Lilli Gruber che supera quota 2 milioni raggiungendo il 9,61 per cento di share. Numeri, quelli di La7, che staccano la concorrenza