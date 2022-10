Striscia la Notizia, "come il ventennio": la frase 'rubata' a La Russa

22 ottobre 2022 a

a

a

Dario Ballardini, nelle vesti del neo presidente del Senato Ignazio La Russa, a Striscia la notizia, è contento dell'incontro con il presidente Mattarella per le consultazioni. "Sono tornato, un uomo democraticamente brutto. Sono molto contento di essere salito da Mattarella mi ha fatto piacere, la prossima volta scende lui però", dice il finto presidente. Quindi incontra per strada la leghista Laura Ravetto: "Calenda sostiene che il governo durerà sei mesi. Lui non conosce la storia, con noi dura almeno un ventennio".

Qui il servizio di Striscia la notizia con Ballardini-La Russa

"Berlusconi files" in mano a Mentana: l'ultimo sensazionale colpo del direttore

E ancora:: "Giorgia ha la sua lista di ministri, ora le do quella dei comunisti", prosegue Ballardini-La Russa. Poi incontra Ballardini sempre nelle vesti del presidente del Senato incrocia Walter Verini del Pd che gli ricorda che in casa ha i busti del Duce. "Io do spazio alle opposizioni", ribatte La Russa. "Dobbiamo essere democratici, atlantisti ed europeisti". Quindi aggiunge, "Fatemi prendere l'automobile. Sta in piazza Venezia, sotto il balcone. Fatemi passare, ordine, ordine. Non ci sono fratture".