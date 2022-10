Luciana Littizzetto, "il seno di Belen Rodriguez...". Fazio si scusa

Francesco Fredella 24 ottobre 2022 a

a

a

Luciana Litizzetto, comica di grandissimo spessore e profilo intellettuale, è l'anima di Che tempo che fa?, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai3. Adesso la sua ironica tocca, con quel piglio inaspettato, Belen Rodriguez, protagonista di un imprevisto in diretta. In pratica, Belen ha dovuto fare i conti con un abito troppo attillato coprendosi le parti più alte del corpo. In poco tempo, il video di Belen a Le Iene è diventato virale. La Litizzetto non poteva non recuperarlo.

E così, ieri sera, è andato in onda un simpatico siparietto: “Per un attimo ho pensato che mi succedesse come Belen, hai visto? A Le Iene ha fatto un balletto, aveva uno chemisier di pelle, le è partito un bottone e le sono usciti i meloni. Li ha presi al volo, come un mazzo di chiavi". "Sono cose che capitano", ha ribattuto ridendo Fabio Fazio. "A chi? A te?". Ma poi la Litizzetto ha ribattuto: "No a Belen".



Per Belen Rodriguez è un bel momento professionale, ma anche sentimentale. La showgirl ha ritrovato il sorriso con Stefano De Martino dopo alcuni mesi difficili: alti e bassi non sono mancati, proprio come le montagne russe. Per questo la Litizzetto non perde tempo a ironizzare un po' anche sul personaggio Belen, sempre con la sua proverbiale simpatia.

"Tra l’altro che taglia avrà Belen? Una seconda coppa C, una terza coppa B. Non sicuramente una settima altrimenti radeva al suolo lo studio", ha continuano Lucianini. E Fazio ha risposto: "Sono imperdonabile, non glielo ho mai chiesto. Belen, scusaci".